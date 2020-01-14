14.01.2020, 11:29
США подозревает российских хакеров в атаке на украинские сервера
ИА «Ореанда-Новости». США подозревает российских хакеров в атаке на украинские сервера Burisma, сообщает американское издательство «The New York Times» со ссылкой на компанию по кибербезопасности Area 1 Security.
Атаки серверов Burisma начали фиксироваться с ноября прошлого года. Американская компания по кибербезопасности указывает на схожесть действий при попытках взлома серверов Национального комитета Демпартии США, которые проводились в 2016 году. По их мнению, прошлые атаки совершались со стороны российских хакеров.
Мнение Area 1 Security связано с фишинговыми электронными письмами, которые использовались как в 2016 году, так и в 2019 году.
Атаки серверов Burisma начали фиксироваться с ноября прошлого года. Американская компания по кибербезопасности указывает на схожесть действий при попытках взлома серверов Национального комитета Демпартии США, которые проводились в 2016 году. По их мнению, прошлые атаки совершались со стороны российских хакеров.
Мнение Area 1 Security связано с фишинговыми электронными письмами, которые использовались как в 2016 году, так и в 2019 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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