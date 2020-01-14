



Атаки серверов Burisma начали фиксироваться с ноября прошлого года. Американская компания по кибербезопасности указывает на схожесть действий при попытках взлома серверов Национального комитета Демпартии США, которые проводились в 2016 году. По их мнению, прошлые атаки совершались со стороны российских хакеров.