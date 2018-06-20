США выходят из Совета ООН по правам человека, заявила постпред при ООН Никки Хейли на специальной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.

«Мы идем на этот шаг, потому что наша приверженность не позволяет нам быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку. Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», - подчеркнула она.

Майк Помпео обвинил СПЧ ООН в лицемерии. По его мнению, организация не защищает права человека, а способствует их нарушению. Он отметил, что СПЧ ООН обвиняет в нарушении прав человек те страны, которые их не совершали. И, напротив, по мнению Помпео, организация выгораживает государства, которые нарушают права человека сильнее всего.

К решению США негативно отнеслись во всем мире. Действия Вашингтона раскритиковали и в ООН, и в европейских столицах.

Поддержал выход США из СПЧ ООН только Израиль. Там припомнили организации «антиизраильскую» позицию. СПЧ ООН часто критикует действия Тель-Авива в отношения Палестины.

С приходом к власти в США Дональда Трампа Вашингтон начал активно сближение с Израилем. В результате в мае этого года на основании разведанных, предоставленных Тель-Авиволм, США решили выйти из ядерной сделки с Ираном.

Также ранее Трамп принял решение о переносе посольства США в Иерусалим из Тель-Авива.