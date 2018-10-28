ИА «Ореанда-Новости». В текущем месяце Пентагон поставил на американскую авиационную базу Рамштайн, которая расположена на территории Федеративной Республики Германия, около ста контейнеров с боеприпасами.



Информация об этом размещена официальном сайте авиабазы. По словам начальника боевых операций MUNS Дэвид Хэда, эта партия является крупнейшей своего рода после операции “Союзная сила”, состоявшаяся в 1999 году.



Информация об этом размещена официальном сайте авиабазы. По словам начальника боевых операций MUNS Дэвид Хэда, эта партия является крупнейшей своего рода после операции “Союзная сила”, состоявшаяся в 1999 году.

В сообщении говорится о том, что запас боеприпасов будет использован для поддержки инициативы Организации Североатлантического договора по европейскому сдерживанию и увеличению военной базы Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки в Европе.



Отмечается, что они также необходимы для того, чтобы повысить способность американского оборонного ведомства “быстро реагировать на угрозы, исходящие от агрессивных участников”. Также в сообщении указано, что в течение 78-дневной кампании, в рамках которой было осуществлено более девятисот рейсов американской военно-транспортной авиации, на авиабазу были поставлены “боеприпасы и снаряжение, которые предназначены для перспективных операций на театре военных действий и в связи меняющимися задачами Европейского командования вооруженных сил США”.





Летом текущего года американские средства массовой информации со ссылкой на источники сообщали, что представителями Пентагона и немецкими военными обсуждается возможность размещения на территории Федеративной Республики Германия комплексов системы противоракетной обороны THAAD на авиационной базе Рамштайн.





Оборонный бюджет Соединённых Штатов Америки на будущий финансовый год составит более семисот миллиардов долларов.





Авиабаза “Рамштайн” - крупнейший заграничный опорный пункт американских Военно-воздушных сил. Здесь также располагается штаб-квартира ВВС Соединённых Штатов в Европе и, предположительно, центр управления полётами военных беспилотников. Известность авиационная база получила в 2005 году, когда СМИ распространили сообщения о содержащихся там заключённых, которым выдвинуты обвинения в терроризме. В 2006 году лидер Соединённых Штатов Америки Джордж Буш-младший официально подтвердил этот факт.











