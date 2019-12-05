Отмечается, что это самая большая награда, которую предлагали за поимку киберпреступника. Якубца обвиняют в руководстве группой хакеров, которая похитила более ста миллионов долларов.Ранее лидером по размеру награды был другой россиянин – Евгений Богачев, в 2015 году за него предлагали три миллиона долларов. ФБР полагало, что он участвовал в широкомасштабном вымогательстве, а также заражал компьютеры пострадавших вирусом под названием Zeus. Его использовали для хищения денег из банков.