05.12.2019, 22:18
США предлагают 5 млн долларов за информацию о российском хакере
ИА «Ореанда-Новости». Госдеп США готов выплатить за информацию, которая поможет задержать предполагаемого лидера хакерской группировки Evil Corp (также известна как Dridex Gang) Максима Якубца, 5 миллионов долларов, пишет РБК.
Отмечается, что это самая большая награда, которую предлагали за поимку киберпреступника. Якубца обвиняют в руководстве группой хакеров, которая похитила более ста миллионов долларов.
Ранее лидером по размеру награды был другой россиянин – Евгений Богачев, в 2015 году за него предлагали три миллиона долларов. ФБР полагало, что он участвовал в широкомасштабном вымогательстве, а также заражал компьютеры пострадавших вирусом под названием Zeus. Его использовали для хищения денег из банков.
Отмечается, что это самая большая награда, которую предлагали за поимку киберпреступника. Якубца обвиняют в руководстве группой хакеров, которая похитила более ста миллионов долларов.
Ранее лидером по размеру награды был другой россиянин – Евгений Богачев, в 2015 году за него предлагали три миллиона долларов. ФБР полагало, что он участвовал в широкомасштабном вымогательстве, а также заражал компьютеры пострадавших вирусом под названием Zeus. Его использовали для хищения денег из банков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии