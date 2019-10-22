22.10.2019, 00:47
США приглашает все страны к участию в проекте по освоению Луны
ИА «Ореанда-Новости». Соединённые штаты Америки приглашают все желающие страны к участию в проекте по освоению Луны.
Программа «Артемида» создана для высадки астронавтов на спутнике Земли и подробному изучению космического тела. Но американская программа нуждается в международной помощью. Поэтому на заседании в Международном астронавтическом конгрессе было озвучено предложении Джейсом Брайденстайном объединится для изучения Луны.
Посадка на Луну запланирована на начало 2024 года. К Соединённым штатам Америки уже присоединилась Япония. Ранее говорилось, что США рассчитывает на сотрудничество с Россией в рамках программы «Артемида».
Программа «Артемида» создана для высадки астронавтов на спутнике Земли и подробному изучению космического тела. Но американская программа нуждается в международной помощью. Поэтому на заседании в Международном астронавтическом конгрессе было озвучено предложении Джейсом Брайденстайном объединится для изучения Луны.
Посадка на Луну запланирована на начало 2024 года. К Соединённым штатам Америки уже присоединилась Япония. Ранее говорилось, что США рассчитывает на сотрудничество с Россией в рамках программы «Артемида».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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