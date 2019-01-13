Гренелл в своём письме отметил, что, если немецкие компании будут оказывать поддержку энергетическому сектору России, это может повлечь введение соответствующих санкций. Американский посол уверен, что из-за запуска «Северного потока – 2», а также «Турецкого потока», «европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России»., пишет «РИА Новости».Немецкая газета Bild am Sonntag утверждает, что письма, которые отправил Гренелл, были согласованы с Вашингтоном.. «Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США», - прокомментировал эту информацию представитель посла США.. Министр иностранных дел страны Яцек Чапутович также отметил, что этот проект в полной мере уничтожает эффект от антироссийских санкций. Польские власти призвали страны Европы прекратить поддерживать строительство газопровода. По словам Чапутовича, если снизить транзит российского газа через Украину, то она не только потеряет значительный доход, но и также станет беззащитна перед российской агрессией.«Северный поток-2» предполагает строительство двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиардов евро. Его запуск ожидается до конца 2019 года.