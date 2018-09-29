ИА «Ореанда-Новости». Власти Соединённых Штатов Америки планируют совместно со своими партнёрами провести “стратегию изоляции”, в том числе вводить санкционные меры в отношении Сирийской Арабской Республики, если Башар Асад не начнёт работу над проектом новой Конституции государства для урегулирования ситуации.



Такое заявление было сделано спецпредставителем госсекретаря США по САР Джеймсом Джеффри. Он подчеркнул, что американская сторона намерена ввести “жёсткие международные санкции” против Сирии, даже если данные действия не будут одобрены Советом Безопасности Организации Объединённых Наций.



По словам Джеймса Джеффри, Соединённые Штаты сделают это через Европейский союз. Представитель Госдепа также добавил, что американская сторона сделает так, чтобы жизнь правительства Сирийской Арабской Республики “была настолько невыносимой, насколько это возможно”.



Такое заявление было сделано спецпредставителем госсекретаря США по САР Джеймсом Джеффри. Он подчеркнул, что американская сторона намерена ввести “жёсткие международные санкции” против Сирии, даже если данные действия не будут одобрены Советом Безопасности Организации Объединённых Наций.

В прошлом месяце министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о “секретной директиве”, которая была издана политическим департаментом секретариата Организации Объединённых Наций. Лавров добавил, что документ запрещает всем структурам организации принимать участие в восстановлении экономики Сирийской Арабской Республики до политического урегулирования в государстве.





Ранее главы внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов, Великобритании, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Арабской Республики Египет, Королевства Саудовской Аравии и Иорданского Хашимитского Королевства призвали в совместном заявлении Организацию Объединённых Наций и офис Спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффана де Мистуры как можно скорее созвать конституционный комитет для составления проекта конституции САР и отчитаться о прогрессе перед Советом Безопасности ООН не позднее конца следующего месяца.





Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что российская сторона не согласна с попыткой западных государств установить искусственные сроки создания сирийского конституционного комитета.