В сообщении Белого дома сказано, что действия некоторых членов правительства Белоруссии несут в себе угрозу национальной безопасности США.Напомним, санкции ввёл Джордж Буш в 2006 году. С тех пор они ежегодно продеваются. Ограничительные меры действуют против тех, кто, по мнению США, «подрывают демократические институты, нарушают права человека и занимаются коррупцией».