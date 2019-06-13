13.06.2019, 20:59
США продлили санкции против Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп распорядился продлить санкции против Белоруссии ещё на один год.
В сообщении Белого дома сказано, что действия некоторых членов правительства Белоруссии несут в себе угрозу национальной безопасности США.
Напомним, санкции ввёл Джордж Буш в 2006 году. С тех пор они ежегодно продеваются. Ограничительные меры действуют против тех, кто, по мнению США, «подрывают демократические институты, нарушают права человека и занимаются коррупцией».
В сообщении Белого дома сказано, что действия некоторых членов правительства Белоруссии несут в себе угрозу национальной безопасности США.
Напомним, санкции ввёл Джордж Буш в 2006 году. С тех пор они ежегодно продеваются. Ограничительные меры действуют против тех, кто, по мнению США, «подрывают демократические институты, нарушают права человека и занимаются коррупцией».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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