ИА «Ореанда-Новости». Испытания крылатой ракеты на дальность, запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности,. Об этом заявил в среду, 21 августа, министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Соединенные Штаты хотели удостовериться, что располагают средствами для противодействия Китаю. Эспер добавил, что для этого необходимы в том числе и ракеты средней дальности. 19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой составляет более 500 км.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полёта которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.