ИА «Ореанда-Новости». США рассказали о плане «От мира к процветанию» по развитию Палестинского государства. За 10 лет, согласно ему, бедность снижется в два раза. ВВП удвоится, а инвестиции в экономику будут составлять 50 млрд. долларов.

Согласно документации этот план представляет собой всеобъемлющую стратегию, направленную на развитие и улучшение жизни палестинского народа. Все положения направлены на разные категории общества – власть, народ и экономических акторов.

Сектор Газа и западное побережье Иордана будут трансформированы, вследствие чего будет образован 1 млн. рабочих мест. Инвестиции необходимо вкладывать в транспортную, с/х, торговую и туристическую сферы.

На данный момент между палестинскими военными и армией Израиля ведётся режим прекращения огня.