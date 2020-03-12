ИА «Ореанда-Новости». Американским госдепартаментом было дано разрешение компании International Launch Services (ILS) продавать на рынке страны ракеты среднего и лёгкого классов "Союз-2", произведённые в РФ, заявлено представителями компании. 

Также руководство США разрешило ILS заниматься предоставлением услуг по доставке людей в космос на космическом корабле "Союз МС"

Сегодня ILS, которая представляет собой дочернюю компанию Центра Хруничева, продвигает также на заокеанском рынке  ракеты российского производства "Протон-М", а также носители "Ангара".