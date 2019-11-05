



В понедельник, 4 ноября, представителями правительства США было направленов о желании выхода из Парижского соглашения. Подобную информацию озвучил в своём заявлении государственный секретарь Соединённых штатов Америки Майк Помпео. Официальный выход из Парижского соглашения наступить не ранее, чемОрганизации Объединённых Наций.Парижское соглашение было создано в 2015 году, начало действовать с апреля 2016 года и касаетсяв части изменения средней температуры.