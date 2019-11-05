05.11.2019, 00:47
США решили выйти из Парижского соглашения
ИА «Ореанда-Новости». Соединённые штаты Америки решили выйти из Парижского соглашения, сообщает издательство «RT. На русском».
В понедельник, 4 ноября, представителями правительства США было направлено официальное уведомление в ООН в о желании выхода из Парижского соглашения. Подобную информацию озвучил в своём заявлении государственный секретарь Соединённых штатов Америки Майк Помпео. Официальный выход из Парижского соглашения наступить не ранее, чем через год после официального уведомления Организации Объединённых Наций.
Парижское соглашение было создано в 2015 году, начало действовать с апреля 2016 года и касается изменения климата в части изменения средней температуры.
В понедельник, 4 ноября, представителями правительства США было направлено официальное уведомление в ООН в о желании выхода из Парижского соглашения. Подобную информацию озвучил в своём заявлении государственный секретарь Соединённых штатов Америки Майк Помпео. Официальный выход из Парижского соглашения наступить не ранее, чем через год после официального уведомления Организации Объединённых Наций.
Парижское соглашение было создано в 2015 году, начало действовать с апреля 2016 года и касается изменения климата в части изменения средней температуры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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