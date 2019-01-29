Глава Нацразведки выразил сомнение по причине того, что на Украине сегодня наблюдается высокий уровень недоверия к политическим элитам.. «Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам, и политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — пояснил глава Национальной разведки США.Выборы на Украине пройдут 31 марта. Сейчас в президентской гонке участвуют уже 13 кандидатов.. Предвыборная программа у действующего президента пока неизвестна.Кроме того, вместе с заявлением об участии в выборах, глава государства объявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в Европейский союз. Кроме того, Киев готовится вступить и в НАТО. Что касается России, то Порошенко подчеркнул, что между двумя государствами нужен мир, «холодный, но мир».Порошенко занимает должность президента Украины с 2014 года. Он победил на выборах, которые были объявлены после того, как поста президента лишился Виктор Янукович. В грядущих выборах будут участвовать, в частности, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, а также юморист и телеведущий Владимир Зеленский. Примечательно, что по данным предварительных опросов лидеров голосования является Тимошенко, а вот Порошенко занимает последние позиции.