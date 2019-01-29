29.01.2019, 20:02
США сомневаются в победе Порошенко на президентских выборах
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель американской Национальной разведки Дэниел Коутс заявил о том, что Вашингтон не уверен в том, что действующий президент Украины Пётр Порошенко сможет занять этот пост во второй раз.
Глава Нацразведки выразил сомнение по причине того, что на Украине сегодня наблюдается высокий уровень недоверия к политическим элитам. Кроме того, Коутс отметил, что явного лидера на грядущих президентских выборах нет. «Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам, и политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — пояснил глава Национальной разведки США.
Выборы на Украине пройдут 31 марта. Сейчас в президентской гонке участвуют уже 13 кандидатов. Порошенко также объявил о своём желании выдвинуться на второй срок. Предвыборная программа у действующего президента пока неизвестна.
Порошенко отметил, что решение об участии в выборах он принял из-за «ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями».
Кроме того, вместе с заявлением об участии в выборах, глава государства объявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в Европейский союз. Кроме того, Киев готовится вступить и в НАТО. Что касается России, то Порошенко подчеркнул, что между двумя государствами нужен мир, «холодный, но мир».
Порошенко занимает должность президента Украины с 2014 года. Он победил на выборах, которые были объявлены после того, как поста президента лишился Виктор Янукович. В грядущих выборах будут участвовать, в частности, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, а также юморист и телеведущий Владимир Зеленский. Примечательно, что по данным предварительных опросов лидеров голосования является Тимошенко, а вот Порошенко занимает последние позиции.
Глава Нацразведки выразил сомнение по причине того, что на Украине сегодня наблюдается высокий уровень недоверия к политическим элитам. Кроме того, Коутс отметил, что явного лидера на грядущих президентских выборах нет. «Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам, и политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — пояснил глава Национальной разведки США.
Выборы на Украине пройдут 31 марта. Сейчас в президентской гонке участвуют уже 13 кандидатов. Порошенко также объявил о своём желании выдвинуться на второй срок. Предвыборная программа у действующего президента пока неизвестна.
Порошенко отметил, что решение об участии в выборах он принял из-за «ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями».
Кроме того, вместе с заявлением об участии в выборах, глава государства объявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в Европейский союз. Кроме того, Киев готовится вступить и в НАТО. Что касается России, то Порошенко подчеркнул, что между двумя государствами нужен мир, «холодный, но мир».
Порошенко занимает должность президента Украины с 2014 года. Он победил на выборах, которые были объявлены после того, как поста президента лишился Виктор Янукович. В грядущих выборах будут участвовать, в частности, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, а также юморист и телеведущий Владимир Зеленский. Примечательно, что по данным предварительных опросов лидеров голосования является Тимошенко, а вот Порошенко занимает последние позиции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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