Саудовской Аравии и другим союзникам США не следует покупать российское военное оборудование, в том числе установки С-400, из-за возможного нарушения этим действующих санкций США.

«Я буду взаимодействовать с нашими союзниками, чтобы разубеждать их или побуждать их отказаться от приобретения потенциально попадающего под санкции военного оборудования», - заявил на слушаниях в конгрессе кандидат на пост помощника госсекретаря США Дэвид Шенкер. «Я бы советовал Саудовской Аравии не делать этого», - добавил Шенкер.

Информация о возможной покупке С-400 Саудовской Аравией появилась в прошлом году. Тогда посол Саудовской Аравии в России рассказал об успешных переговорах на эту тему. При этом пока нет никакой конкретной информации о роках поставке и параметрах самого контракта.

В декабре прошлого года Россия и Турция договорились, что Москва поставит Анкаре две батареи С-400. Сумма контракта оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Позже президент Турции заявил о готовности к расширению сотрудничества и предложил подумать о совместном производстве С-500.

Действия Анкары вызвали раздражение в США и странах НАТО. Вашингтон предупредил, что если Турция все же приобретет С-400, то США могут приостановить военное сотрудничество с Анкарой.

В ответ президент Турции напомнил, что комплексы С-300 есть у другой страны НАТО, Греции, и никто ее за это не критикует.