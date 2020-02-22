ИА «Ореанда-Новости». На военных учениях армия США сымитировала ядерную атаку на Россию.

Во время учений был разыгран сценарий применения Россией ядерного оружия, и ответный удар со стороны военизированных сил Америки.

Пентагон заявил, что служащие «разыграли» следующий сценарий. На территории Европы произошла внештатная военная ситуация, в ходе которой Москва применила ядерное оружие. Затем по решению командования силами НАТО, США применяют ядерное оружие малой мощности в отношении России.

Во время учебной практики присутствовали и представители конгресса. По их словам, это было сделано с целью получить представление «о ситуации, которая произойдёт в случае ядерного кризиса».

В свою очередь член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов назвал эти учения провокацией. Он также подчеркнул, что применение ядерного оружия со стороны нашей страны может быть «только ответным», как и любые военные действия на территории Европы.