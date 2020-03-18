ИА «Ореанда-Новости» . Американское посольство в Приштине в очередной раз потребовало от руководства сепаратистского Косово отмены пошлин на сербскую продукцию. О заявлении США сообщил сербский телевизионный канал РТС.

В сообщении посольства уточняется, что в связи со сложившейся в мире ситуацией региональное и межнациональное сотрудничество становятся всё более и более важными. США призывают Косово отменить стопроцентные пошлины и устранить, таким образом, препятствия для свободной международной торговли.

Следует отменить, чтоКосово мотивировало данное решение тем фактом, что Белград и Сараево отказались признавать самопровозглашённую независимость и самостоятельность Республики.