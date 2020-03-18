18.03.2020, 18:57
США требуют от Косово отмены пошлин на сербские товары
ИА «Ореанда-Новости». Американское посольство в Приштине в очередной раз потребовало от руководства сепаратистского Косово отмены пошлин на сербскую продукцию. О заявлении США сообщил сербский телевизионный канал РТС.
В сообщении посольства уточняется, что в связи со сложившейся в мире ситуацией региональное и межнациональное сотрудничество становятся всё более и более важными. США призывают Косово отменить стопроцентные пошлины и устранить, таким образом, препятствия для свободной международной торговли.Следует отменить, что сепаратисты в Приштине в декабре текущего года ввели таможенные платежи в размере 100% на продукцию их Сербии, а также на товары из Боснии и Герцеговины. Косово мотивировало данное решение тем фактом, что Белград и Сараево отказались признавать самопровозглашённую независимость и самостоятельность Республики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии