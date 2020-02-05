ИА «Ореанда-Новости». Руководство военно-морских сил США тревожит возрастающая активность подводных лодок России в водах Атлантического океана. Об этом сообщает интернет-портал "Российской газеты".

О том, что восточное побережье штатов более не является безопасным и привычным убежищем из-за русских подлодок, заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис. Такое предупреждение он объявил на собрании военного морского института Америки и Центра стратегических и международных исследований.

По словам офицера, властей и ВМС тревожит неуклонный рост активности и увеличение количества субмарин России, которые могут находиться в плавании значительно дольше прежних и обладают более смертоносным и опасным оружием. Льюис также отметил совершенные и тихие подводные лодки, которые способны эффективно уклоняться от средств обнаружения штатов.

В своём выступлении офицер не предоставил конкретных сведений о числе и качестве российских субмарин.