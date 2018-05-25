ОРЕАНДА-НОВОСТИ Один из учеников средней учебного заведения штата Орегон, Эддисон Барнс, направил в суд иск на руководителей школы. Как говорится в иске, его отстранили от занятий из-за футболки с изображением, на котором присутствует цитата президента США Дональда Трампа.

Восемнадцатилетний подросток, учащийся школы «Либерти Хай» в городе Портленд явился на урок в футболке со словами «Компания Дональда Трампа по строительству стены: Стена только что стала на десять футов выше».

Учительница пояснила Эдисону, что в таком внешнем виде он может оскорбить чувства некоторых других учащихся. Она была вынуждена попросить его надеть поверх футболки куртку, чтобы полностью прикрыть цитату президента. Со слов Барнса, по началу пришлось подчиниться настоянию преподавателя, но потом он раздумал и куртку снял, вновь выставив на всеобщее обозрение футболку с высказыванием американского главы.

Вскоре, класс посетила заместитель директора учебного заведения школы, но не одна, а в сопровождении представителя охраны школы. Ученика выдворили из аудитории. После, за неповиновение преподавателю, Эдисона отстранили от учебного процесса на сутки. Так же ему выдвинули запрет приходить в школу в этом атрибуте гардероба.

Отвечая на вопросы американского телеканала, молодой человек заявил, что руководство «Либерти Хай» своим решением грубо нарушило 1-ю поправку к Конституции Соединенных Штатов Америки, гарантирующую каждому гражданину свободу слова и волеизъявления.

Именно ссылка на эту статью главного закона страны, стала основанием подачи 18 мая подростком в суд иска на школу вместе со школьным округом. Как сообщает адвокат истца, Бен Бекер, руководство школы применяет «двойные стандарты» к своим ученикам.

По мнению юриста, они не бояться показывать свои явные политические убеждения и навязывать их всем вокруг. Например, учитель, отстранивший Эдисона от занятий, разместила в учебной аудитории постер с высказыванием в пользу организации городов-убежищ для незаконных иммигрантов. Его не снимали на протяжении целого года.

Ни директор, ни другие члены руководства школы не стали давать какие-либо комментарии ни касательно предстоящего судебного разбирательства, ни по поводу произошедшего инцидента.