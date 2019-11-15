О том, Россия и Египет договорились о поставках Каиру российских истребителей, было написано в апреле в материале газеты "Коммерсант", однако эту информацию официально не подтвердили. В материале было написано, Египет может приобрести за 2 миллиарда долларов 20 Су-35. Тогда также было заявлено о том, что поставки отечественных самолётов начнутся в 2020 году.По утверждению Wall Street Journal, в письме госдепартамента США и Пентагона содержится призыв к главе министерства обороны Египта отменить эту сделку.