ИА «Ореанда-Новости». В публикации газеты Wall Street Journal заявлено о том, что госдепартамент США и Пентагон предупредили Египет, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против страны, если Каир заключит договор с Россией о покупке самолётов СУ-35. 

О том, Россия и Египет договорились о поставках Каиру российских истребителей, было написано в апреле в материале газеты "Коммерсант", однако эту информацию официально не подтвердили. В материале было написано, Египет может приобрести за 2 миллиарда долларов 20 Су-35. Тогда также было заявлено о том, что поставки отечественных  самолётов начнутся в 2020 году. 

По утверждению Wall Street Journal, в письме госдепартамента США и Пентагона содержится призыв к главе министерства обороны Египта отменить эту сделку. 