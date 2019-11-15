15.11.2019, 07:53
США угрожают санкциями Египту в случае приобретения российских самолётов
ИА «Ореанда-Новости». В публикации газеты Wall Street Journal заявлено о том, что госдепартамент США и Пентагон предупредили Египет, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против страны, если Каир заключит договор с Россией о покупке самолётов СУ-35.
О том, Россия и Египет договорились о поставках Каиру российских истребителей, было написано в апреле в материале газеты "Коммерсант", однако эту информацию официально не подтвердили. В материале было написано, Египет может приобрести за 2 миллиарда долларов 20 Су-35. Тогда также было заявлено о том, что поставки отечественных самолётов начнутся в 2020 году.
По утверждению Wall Street Journal, в письме госдепартамента США и Пентагона содержится призыв к главе министерства обороны Египта отменить эту сделку.
О том, Россия и Египет договорились о поставках Каиру российских истребителей, было написано в апреле в материале газеты "Коммерсант", однако эту информацию официально не подтвердили. В материале было написано, Египет может приобрести за 2 миллиарда долларов 20 Су-35. Тогда также было заявлено о том, что поставки отечественных самолётов начнутся в 2020 году.
По утверждению Wall Street Journal, в письме госдепартамента США и Пентагона содержится призыв к главе министерства обороны Египта отменить эту сделку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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