Отмечается, что заявителей будут жестче проверять на соблюдение стандартов доходов. Новые правила вступают в силу 15 октября. С этой даты заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства, например, талонов на питание.Эксперты отмечают, что это нововведение стало одним из самых жёстких администрации Трампа. Теперь некоторые категории мигрантов не смогут получит легальный статус в США.