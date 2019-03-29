29.03.2019, 18:31
США введут новые санкции против России по делу Скрипалей
ИА «Ореанда-Новости». Соединённые Штаты Америки готовят новые санкции в отношении России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишут РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.
Агентство сообщает, что американские власти в госдепе США и министерстве финансов уже разрабатывают пакет новых ограничительных мер. Сейчас они ждут одобрения Белого дома, чтобы ввести их.
Напомним, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте прошлого года в Солсбери в Британии. Ранее Скрипаль был осуждён за шпионаж в пользу Великобритании. Отравление вызвало широкий резонанс, британские власти заявили, что в этом замешана Москва, однако Кремль это отрицает.
Минувшей осенью прокуратура Британии предъявила двум гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипаля и его дочери.
Агентство сообщает, что американские власти в госдепе США и министерстве финансов уже разрабатывают пакет новых ограничительных мер. Сейчас они ждут одобрения Белого дома, чтобы ввести их.
Напомним, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте прошлого года в Солсбери в Британии. Ранее Скрипаль был осуждён за шпионаж в пользу Великобритании. Отравление вызвало широкий резонанс, британские власти заявили, что в этом замешана Москва, однако Кремль это отрицает.
Минувшей осенью прокуратура Британии предъявила двум гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипаля и его дочери.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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