ИА «Ореанда-Новости». Американский Минфин ввёл санкции против семи российских компаний и 17 человек, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что санкции ввели за преступления в киберсфере. Лиц, против которых ввели ограничительные меры, обвиняют в хищении более ста миллионов долларов.



Санкции вводятся против компании Evil Corp. Её назвали российской киберпреступной организацией, которая занимается разработкой вредоносного ПО Dridex. Оно использовалось для заражения компьютеров и сбора учётных данных от банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах.