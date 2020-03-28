ИА «Ореанда-Новости». США намерены выделить 1,3 миллиона долларов для предотвращения распространения COVID-19 в Белоруссии. Об этом сообщили в Госдепе США.

В ведомстве отмечают, что выделенные средства будут направлены на расширение лабораторных систем и эпидемиологического надзора с целью более эффективного выявления случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Кроме Белоруссии США выделяют средства в сумме 274 миллионов долларов для помощи в борьбе с пандемией десяткам стран мира. Среди них страны Африки, Европы, Азии, Латинской Америки, а также организации и агентства, подконтрольные ООН.

Ранее стало известно, что США начнут оказывать помощь в размере свыше 1,2 миллионов долларов Украине для борьбы с коронавирусом.



