По его словам, несмотря на то, что у США есть военное превосходство над Россией, которая наращивает военные возможности, преимущество в европейском регионе может быть потеряно.. Россия, по мнению военного, старается распространить своё влияние на соседние страны, а также разрушить сплоченность НАТО и подорвать мировой правопорядок.Военный рассказал, что попросил у Вашингтона ещё два эсминца, так как Россия стала наращивать свой флот.При этом генерал подчеркнул, что союз НАТО в состоянии сдержать агрессию России. Он рассказал, что армия США тесно сотрудничает с вооруженными силами Турции. Скапарротти также отметил, чтоВ России уже отреагировали на заявление американского генерала. Так,. А делает это для того, чтобы добиться большего финансирования от американцев, поскольку именно они являются основными спонсорами альянса, пишет RT.Джабаров отметил, что тенденция увеличения войск ни к чему хорошему не приведёт, так как это прямой путь к открытому конфликту. Сенатор отметил, что, если безопасность страны будет под угрозой, то Москва будет отвечать, используя для этого все силы.Парламентарий посоветовал странам Запада лучше заняться развитием торговых и экономических отношений, потому как концентрация оружия – путь в никуда.