05.03.2019, 20:49
США заявили о необходимости усилить военное присутствие в Европе
ИА «Ореанда-Новости». Командующий Вооруженными силами США в Европе Кёртис Скапарротти заявил, что Штатам нужно усилить своё военное присутствие в странах Евросоюза. Об этом пишет РБК.
По его словам, несмотря на то, что у США есть военное превосходство над Россией, которая наращивает военные возможности, преимущество в европейском регионе может быть потеряно.
По мнению американского генерала, сегодня именно Россия является главной угрозой для безопасности евроатлантического региона. Россия, по мнению военного, старается распространить своё влияние на соседние страны, а также разрушить сплоченность НАТО и подорвать мировой правопорядок.
Военный рассказал, что попросил у Вашингтона ещё два эсминца, так как Россия стала наращивать свой флот.
При этом генерал подчеркнул, что союз НАТО в состоянии сдержать агрессию России. Он рассказал, что армия США тесно сотрудничает с вооруженными силами Турции. Скапарротти также отметил, что США будут поставлять вооружение Украине, причём речь идёт не только о боеприпасах и снайперских винтовках, но и о морских системах.
В России уже отреагировали на заявление американского генерала. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Россия никому не угрожает. По его словам, командование НАТО сгущает краски и «истерит». А делает это для того, чтобы добиться большего финансирования от американцев, поскольку именно они являются основными спонсорами альянса, пишет RT.
Джабаров отметил, что тенденция увеличения войск ни к чему хорошему не приведёт, так как это прямой путь к открытому конфликту. Сенатор отметил, что, если безопасность страны будет под угрозой, то Москва будет отвечать, используя для этого все силы.
Парламентарий посоветовал странам Запада лучше заняться развитием торговых и экономических отношений, потому как концентрация оружия – путь в никуда.
По его словам, несмотря на то, что у США есть военное превосходство над Россией, которая наращивает военные возможности, преимущество в европейском регионе может быть потеряно.
По мнению американского генерала, сегодня именно Россия является главной угрозой для безопасности евроатлантического региона. Россия, по мнению военного, старается распространить своё влияние на соседние страны, а также разрушить сплоченность НАТО и подорвать мировой правопорядок.
Военный рассказал, что попросил у Вашингтона ещё два эсминца, так как Россия стала наращивать свой флот.
При этом генерал подчеркнул, что союз НАТО в состоянии сдержать агрессию России. Он рассказал, что армия США тесно сотрудничает с вооруженными силами Турции. Скапарротти также отметил, что США будут поставлять вооружение Украине, причём речь идёт не только о боеприпасах и снайперских винтовках, но и о морских системах.
В России уже отреагировали на заявление американского генерала. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Россия никому не угрожает. По его словам, командование НАТО сгущает краски и «истерит». А делает это для того, чтобы добиться большего финансирования от американцев, поскольку именно они являются основными спонсорами альянса, пишет RT.
Джабаров отметил, что тенденция увеличения войск ни к чему хорошему не приведёт, так как это прямой путь к открытому конфликту. Сенатор отметил, что, если безопасность страны будет под угрозой, то Москва будет отвечать, используя для этого все силы.
Парламентарий посоветовал странам Запада лучше заняться развитием торговых и экономических отношений, потому как концентрация оружия – путь в никуда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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