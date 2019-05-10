ИА «Ореанда-Новости». США заявляют, что захватили северокорейский грузовой корабль, который нарушил международные санкции. Это первое в своём роде правоприменительное действие, которое было предпринято на фоне напряжённых отношений между двумя странами. Официальные лица сделали это заявление спустя несколько часов после того, как Северная Корея выпустила две неопознанные ракеты ближнего радиуса действия в направлении моря. Публичное сообщение о том, что судно сейчас находится под арестом, может ещё больше обострить напряжённость, хотя в США заявили, что задержание корабля КНДР не является реакцией на запуск ракеты.

Юристы Министерства юстиции изложили дело о конфискации судна в жалобе, поданной в Нью-Йорке, утверждая, что платежи за техническое обслуживание и эксплуатацию судна были направлены через финансовые учреждения США в нарушение американского законодательства. В законе о санкциях отмечается, что северокорейская торговля углём является частью финансирования программы ядерного оружия и баллистических ракет КНДР.

«Нарушившее закон о санкциях судно в настоящее время задержано», заявил журналистам помощник генерального прокурора Джон Демерс. Позже он добавил: «Санкции США против Северной Кореи - это ответ на угрозу национальной безопасности Америки».



Согласно жалобе, 581-футовый грузовой корабль использовался для транспортировки угля в зарубежные порты. Такая торговля приносила неплохие доходы режиму Ким Чен Ына, находящемуся под санкциями ООН из-за его программы по созданию ядерного оружия. Корабль также доставлял тяжёлую технику обратно в Северную Корею. По словам чиновников, судно принадлежит дочерней компании северокорейского судоходного концерна, который контролируется военными и находится в списке санкций Министерства финансов США. Северная Корея собиралась скрыть принадлежность судна и происхождение его груза, говорится в жалобе. Реакции КНДР пока не последовало.