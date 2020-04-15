сообщает "Лента.ру".Многосерийный проект "Игра престолов" назвали главным изданием года. Также "Игру престолов" признали лучшим релизом в жанре фэнтези.Фильм "Магазинные воришки" постановщика Хирокадзу Корээды был назван лучшим иностранным релизом. Среди мультфильмов лучшей признали ленту "История игрушек 4". В категории " Лучший мюзикл" победа была присуждена "Рокетмену". Картина режиссёра Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" стал обладателем сразу четырёх наград, в числе которых лучший фантастический релиз.