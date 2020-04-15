15.04.2020, 20:29
Стал известен лучший фильм для домашнего просмотра
ИА «Ореанда-Новости». Названа лучшая кинокартина для просмотра дома. Список картин, победивших на премии Home Media Awards, опубликован на портале Media Play, сообщает "Лента.ру".
Главный приз достался фильму постановщика Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". Многосерийный проект "Игра престолов" назвали главным изданием года. Также "Игру престолов" признали лучшим релизом в жанре фэнтези.
Фильм "Магазинные воришки" постановщика Хирокадзу Корээды был назван лучшим иностранным релизом. Среди мультфильмов лучшей признали ленту "История игрушек 4". В категории " Лучший мюзикл" победа была присуждена "Рокетмену". Картина режиссёра Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" стал обладателем сразу четырёх наград, в числе которых лучший фантастический релиз.
Главный приз достался фильму постановщика Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". Многосерийный проект "Игра престолов" назвали главным изданием года. Также "Игру престолов" признали лучшим релизом в жанре фэнтези.
Фильм "Магазинные воришки" постановщика Хирокадзу Корээды был назван лучшим иностранным релизом. Среди мультфильмов лучшей признали ленту "История игрушек 4". В категории " Лучший мюзикл" победа была присуждена "Рокетмену". Картина режиссёра Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" стал обладателем сразу четырёх наград, в числе которых лучший фантастический релиз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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