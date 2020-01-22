Сообщается, что начальный сезон сериала "Ведьмак" станет за всю историю проекта самым просматриваемым: за месяц после премьеры сериал посмотрели 76 миллионов зрителей. При этом заявлено, чтоСейчас зритель может лишь посмотреть несколько минут сериала, и его просмотр будет зафиксирован. Ранее те, кто подписались на сервис, должны были посмотреть не менее 70 процентов одной серии.В материале издания говорится о еще большем размывании понятия реальной аудитории того или проекта новой методологией. Несмотря на это, в компании утверждают, что популярность сериала "Ведьмак" подтверждается не только просмотрами, но и тем, что после его премьеры выросли продажи игр и книг о главном герое этой истории.