Лента Пона Джун-хо конкурировала с фильмами "Корпус Кристи", "Боль и слава", "Страна меда", "Отверженные"."Паразиты" - южнокорейская лента 2019 года, поставленная режиссёром Поном Джун-хо. Бюджет фильма смешанного жанра составляет 11 800 000 долларов. Картина собрала в мировом прокате 175 миллионов долларов.В фильме "Паразиты" рассказывается о бедном молодом человека, проживающим вместе с сестрой в грязном полуподвале. Однажды он попадает в богатую семью Пак репетитором. Молодой человек, который с помощью обмана заполучил работу, решает помочь в трудоустройстве своей сестре.