10.02.2020, 07:54
Стал известен победитель "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"
ИА «Ореанда-Новости». Полнометражная лента постановщика из Южной Кореии Пона Джун-хо победила на "Оскаре" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Лента Пона Джун-хо конкурировала с фильмами "Корпус Кристи", "Боль и слава", "Страна меда", "Отверженные".
Россию представляла картина "Дылда", но её не выбрали в финальный шорт-лист "Оскара".
"Паразиты" - южнокорейская лента 2019 года, поставленная режиссёром Поном Джун-хо. Бюджет фильма смешанного жанра составляет 11 800 000 долларов. Картина собрала в мировом прокате 175 миллионов долларов.
В фильме "Паразиты" рассказывается о бедном молодом человека, проживающим вместе с сестрой в грязном полуподвале. Однажды он попадает в богатую семью Пак репетитором. Молодой человек, который с помощью обмана заполучил работу, решает помочь в трудоустройстве своей сестре.
Лента Пона Джун-хо конкурировала с фильмами "Корпус Кристи", "Боль и слава", "Страна меда", "Отверженные".
Россию представляла картина "Дылда", но её не выбрали в финальный шорт-лист "Оскара".
"Паразиты" - южнокорейская лента 2019 года, поставленная режиссёром Поном Джун-хо. Бюджет фильма смешанного жанра составляет 11 800 000 долларов. Картина собрала в мировом прокате 175 миллионов долларов.
В фильме "Паразиты" рассказывается о бедном молодом человека, проживающим вместе с сестрой в грязном полуподвале. Однажды он попадает в богатую семью Пак репетитором. Молодой человек, который с помощью обмана заполучил работу, решает помочь в трудоустройстве своей сестре.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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