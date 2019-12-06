На первом месте в списке "Самый сексуальный клип 2019 года" оказался клип певицы Арианы Гранде 7 rings. Опубликованное в январе нынешнего года видео посмотрели более 630 миллионов раз. Как только состоялась премьера этого клипа, Ариана Гранде была обвинена в плагиате 2 Chainz и Soulja Boy - исполнителями, работающими в хип-хоп направлении.Второе место было отдано клипу Megatron исполнительницы Никки Минаж. Третье место заняло видео на песню Low Key - детище певицы Ally Brooke. В десятке лучших также оказались клипы Дуа Липы, Марка Ронсона, Риты Оры, Зары Ларссон, Mabel, Карди Би.