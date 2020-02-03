03.02.2020, 23:11
Стал известен срок «жизни» коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Член комитета по здравоохранению в Китае Цзян Жунмэн озвучил срок «жизни» коронавируса.
По его словам, новый тип вируса 2019-nCoV не может долго оставаться в воздухе. Он сразу оседает на тело человека или другие поверхности. Оптимальные атмосферные условия для его жизнедеятельности - это температура воздуха примерно 20 градусов по Цельсию и влажность - 40%. Срок «жизни» коронавируса зависит от среды обитания и составляет от 2-3 часов до 5 дней.
Цзян Жунмэн также отметил, что заражение происходит воздушно-капельным и контактным путями. Поэтому всем необходимо тщательно мыть руки и носить защитные повязки, чтобы уменьшить риск заражения.
По его словам, новый тип вируса 2019-nCoV не может долго оставаться в воздухе. Он сразу оседает на тело человека или другие поверхности. Оптимальные атмосферные условия для его жизнедеятельности - это температура воздуха примерно 20 градусов по Цельсию и влажность - 40%. Срок «жизни» коронавируса зависит от среды обитания и составляет от 2-3 часов до 5 дней.
Цзян Жунмэн также отметил, что заражение происходит воздушно-капельным и контактным путями. Поэтому всем необходимо тщательно мыть руки и носить защитные повязки, чтобы уменьшить риск заражения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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