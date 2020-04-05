05.04.2020, 16:00
Стали известны профессии, которые могут стать невостребованными после конца пандемии коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». После того, как будет остановлено распространение коронавируса, невостребованными могут стать несколько профессий, заявлено в материале RT.
По мнению специалистов, работающих в Инстутуте прогрессивного образования, из-за распространения инфекции коронавируса и борьбы с ним, в зоне риска окажутся экскурсоводы и турагенты. Экспертами предрекается крупная кадровая перестройка в данной сфере уже в нынешнем году.
Серьёзные проблемы появились в отрасли пассажирских авиаперевозок. Некоторые авиакомпании в настоящее время находятся на грани банкротства. В связи с этим на рынке труда могут появиться много профессионалов, что подхлестнёт конкуренцию.
Схожая ситуация может сложиться в области фитнес-индустрии.
Также распространение инфекции коронавируса и шаги, которые предпринимаются в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, могут повлиять на то, что ускорится автоматизация и цифровизация рабочих процессов. Из-за этого рискуют потерять работу репетиторы, работники полиграфии, младшие аналитики, сотрудники банков, юрисконсульты, event-менеджеры, риелторы, также младшие сотрудники профильных отделов.
Специалистами также предрекается, что после того, как окончится эпидемия коронавируса, непростой период ждёт сферы стационарного общепита, визажа и сферы моды. При этом экспертами указывается на то, что ряд отраслей сумеют воссновитсья за короткий период времени. По словам эксперта Анны Стариковой, в данном случае речь идёт о парикмахерах, маникюрных мастерах, косметологах.
По мнению специалистов, работающих в Инстутуте прогрессивного образования, из-за распространения инфекции коронавируса и борьбы с ним, в зоне риска окажутся экскурсоводы и турагенты. Экспертами предрекается крупная кадровая перестройка в данной сфере уже в нынешнем году.
Серьёзные проблемы появились в отрасли пассажирских авиаперевозок. Некоторые авиакомпании в настоящее время находятся на грани банкротства. В связи с этим на рынке труда могут появиться много профессионалов, что подхлестнёт конкуренцию.
Схожая ситуация может сложиться в области фитнес-индустрии.
Также распространение инфекции коронавируса и шаги, которые предпринимаются в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, могут повлиять на то, что ускорится автоматизация и цифровизация рабочих процессов. Из-за этого рискуют потерять работу репетиторы, работники полиграфии, младшие аналитики, сотрудники банков, юрисконсульты, event-менеджеры, риелторы, также младшие сотрудники профильных отделов.
Специалистами также предрекается, что после того, как окончится эпидемия коронавируса, непростой период ждёт сферы стационарного общепита, визажа и сферы моды. При этом экспертами указывается на то, что ряд отраслей сумеют воссновитсья за короткий период времени. По словам эксперта Анны Стариковой, в данном случае речь идёт о парикмахерах, маникюрных мастерах, косметологах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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