По мнению специалистов, работающих в Инстутуте прогрессивного образования, из-за распространения инфекции коронавируса и борьбы с ним, в зоне риска окажутся экскурсоводы и турагенты. Экспертами предрекается крупная кадровая перестройка в данной сфере уже в нынешнем году.Серьёзные проблемы появились в отрасли пассажирских авиаперевозок. Некоторые авиакомпании в настоящее время находятся на грани банкротства.Схожая ситуация может сложиться в области фитнес-индустрии.Также распространение инфекции коронавируса и шаги, которые предпринимаются в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, могут повлиять на то, что ускорится автоматизация и цифровизация рабочих процессов.Специалистами также предрекается, что после того, как окончится эпидемия коронавируса, непростой период ждёт сферы стационарного общепита, визажа и сферы моды. При этом экспертами указывается на то, что ряд отраслей сумеют воссновитсья за короткий период времени. По словам эксперта Анны Стариковой, в данном случае речь идёт о парикмахерах, маникюрных мастерах, косметологах.