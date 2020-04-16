. Об этом утверждается в исследовании учёных, которые работают в Гонконгском и Гуанчжоуском университетов, размещённом в журнале Nature Medicine.К такому выводу специалисты пришли после изучения анализов девяноста четырёх человек, у которых обнаружили коронавирус на ранней стадии.Учёные пришли к заключению, чтоСпециалисты заявляют, что данные исследования будут использоваться для того, чтобы совершенствовать меры по предотвращению распространения инфекции коронавируса.