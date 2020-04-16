16.04.2020, 11:40
Стали известны сроки передачи коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Более сорока процентов случаев передачи коронавируса происходили до того, как те, кто являлись его носителями, стали испытывать первые симптомы инфицирования. Об этом утверждается в исследовании учёных, которые работают в Гонконгском и Гуанчжоуском университетов, размещённом в журнале Nature Medicine.
К такому выводу специалисты пришли после изучения анализов девяноста четырёх человек, у которых обнаружили коронавирус на ранней стадии.
Учёные пришли к заключению, что максимальное число вирусных частиц образуется в человеческом организме в первые дни инфицирования, а его опасность как переносчика инфекции коронавируса достигает пика за 0,7 дня до того, как появляются первые симптомы.
Специалисты заявляют, что данные исследования будут использоваться для того, чтобы совершенствовать меры по предотвращению распространения инфекции коронавируса.
К такому выводу специалисты пришли после изучения анализов девяноста четырёх человек, у которых обнаружили коронавирус на ранней стадии.
Учёные пришли к заключению, что максимальное число вирусных частиц образуется в человеческом организме в первые дни инфицирования, а его опасность как переносчика инфекции коронавируса достигает пика за 0,7 дня до того, как появляются первые симптомы.
Специалисты заявляют, что данные исследования будут использоваться для того, чтобы совершенствовать меры по предотвращению распространения инфекции коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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