Зозибини Тунци - третья представительница ЮАР, ставшая "Мисс Вселенной". Девушка активно себя позиционирует как борец с насилием на почве стереотипов и гендерных различий.Финалистов награждали 8 декабря в городе Атланта, расположенном в американском штате Джорджия. В конкурсе участвовали 90 девушек, победившие на конкурсах красоты в своих странах.Второе место присудили представительнице Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон. Третье место заняла представительница Мексики София Арагон. Россиянка Алина Санько не участвовала в конкурсе красоты, поскольку ей не выдали американскую визу.