09.12.2019, 08:20
Стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2019"
ИА «Ореанда-Новости». Победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2019" объявлена 26-летняя представительница ЮАР Зозибини Тунци. Об этом заявлено на сайте конкурса.
Зозибини Тунци - третья представительница ЮАР, ставшая "Мисс Вселенной". Девушка активно себя позиционирует как борец с насилием на почве стереотипов и гендерных различий.
Финалистов награждали 8 декабря в городе Атланта, расположенном в американском штате Джорджия. В конкурсе участвовали 90 девушек, победившие на конкурсах красоты в своих странах.
Второе место присудили представительнице Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон. Третье место заняла представительница Мексики София Арагон. Россиянка Алина Санько не участвовала в конкурсе красоты, поскольку ей не выдали американскую визу.
Зозибини Тунци - третья представительница ЮАР, ставшая "Мисс Вселенной". Девушка активно себя позиционирует как борец с насилием на почве стереотипов и гендерных различий.
Финалистов награждали 8 декабря в городе Атланта, расположенном в американском штате Джорджия. В конкурсе участвовали 90 девушек, победившие на конкурсах красоты в своих странах.
Второе место присудили представительнице Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон. Третье место заняла представительница Мексики София Арагон. Россиянка Алина Санько не участвовала в конкурсе красоты, поскольку ей не выдали американскую визу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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