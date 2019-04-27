ИА «Ореанда-Новости» Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин скончался в результате падения самолёта Як-18 в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник в органах власти региона.

Отметим, пока правоохранители рассматривают три причины, по которым самолёт мог претерпеть крушение. Первая версия — была допущена ошибка при пилотировании, вторая версия — во время полёта судно вышло из-под контроля из-за технической неисправности, третья версия — самолёту помешала плохая погода.

Напомним, по факту крушения судна возбуждено уголовное дело.