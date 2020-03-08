ИА «Ореанда-Новости». В состав российской сборной вошли 8 лыжников: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Ермил Вокуев, Александр Бессмертных и Андрей Собакарёв. Королевский марафон состоится в норвежском городе Холменколлене в рамках 13-го этапа Кубка мира.

Напомним, что официально соревнования проходят без зрителей из-за угрозы коронавируса.

В общем зачёте Кубка мира перед марафоном Большунов выигрывает у норвежского спортсмена Йоханнеса Хёсфлота Клебо 410 очков. В десятку лучших также входят Сергей Устюгов и Андрей Мельниченко, но старт они пропускают.