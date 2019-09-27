Информацию о жертвах озвучил глава государства.

По информации, предоставленной президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, восемь человек пострадали от землетрясения, произошедшего недалеко от города Стамбула. Все они получили ранения лёгкой и средней степени тяжести и были госпитализированы. Пострадавшие являются гражданами Турции. Кроме того, некоторые здания получили незначительный ущерб, однако, серьёзных последствий землетрясение не выявило, заявил Эрдоган.

Напомним, что эпицентр вчерашнего землетрясения в Турции был зафиксирован в шестидесяти шести километрах от турецкой столицы. Магнитуда подземных толчков составила более пяти с половиной баллов, сам очаг землетрясения располагался на глубине свыше семи километров. Специалисты отмечают, что землетрясение не ограничилось одним сильным толчком – после него прошла серия ещё тридцати толчков. В одном из районов Стамбула под названием Авджылар обрушился минарет мечети Хаджи Ахмета. Жители Стамбула поддались панике и выбежали на улицы города. В настоящее время тысячи из них всё ещё боятся возвращаться в свои дома и продолжают оставаться на улицах турецкой столицы. Правительство Турецкой Республики приняло решение закрыть все школьные образовательные учреждения, пока ведётся проверка на целостность их конструкций.