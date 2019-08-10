Однако, уже сегодня стало известно, сколько эпизодов смогут увидеть поклонники фантазийного мира известного английского филолога.

По информации, предоставленной профессором древне- и среднеанглийской литературы Томом Шиппи, в рамках запланированного сезона создатели сериала хотят снять двадцать серий. Это обусловлено тем, что у авторов проекта есть детально разработанный план съёмок, исходя из которого, материала должно хватить именно на это количество эпизодов. Локации съёмок до настоящего момента пока неизвестны. Создатели отказались от хронологического подхода в съёмках, последовательность сцен будет зависеть от локаций. Том Шиппи является также исследователем творчества Дж.Р.Р.Толкиена, поэтому он выступает в команде в качестве специалиста, который адаптирует текст автора к сериальным стандартам.

Однако, стоит уточнить, что компания Amazon никогда не снимала сериалы с таким большим количеством серий. Поэтому, если информация Тома Шиппи подтвердится, то это будет первый опыт компании создавать такие масштабные проекты. В Amazon представители подтвердили только информацию о том, что события, которые будут представлены в сериале, относятся к так называемой Второй эпохе, что соответствует периоду, равного приблизительно за три тысячи лет до киноверсии.

Напомним, что съёмки ожидаемого поклонниками телевизионного сериала «Властелин колец» начнутся уже в следующем году. А увидеть результаты работы творческой группы можно будет в 2021 году.