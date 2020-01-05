Канэ Танака проживает в японском городе Фукуоке. Она проживает в одном из престарелых домов. В её день рождения руководство дома престарелых устроило большой праздник, на котором было много цветов, тортов и других угощений.Японка родилась в 1903 году в Фукуоке в Японии. Танака занималась семейным бизнесом по изготовлению лепёшек. Она родила четверых детей, а ещё одного взяла из детского дома.