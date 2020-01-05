05.01.2020, 21:11
Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
ИА «Ореанда-Новости». Старейшей жительнице Земли Канэ Танака 2 января исполнилось 117 лет, сообщает издательство Reuters.
Канэ Танака проживает в японском городе Фукуоке. Она проживает в одном из престарелых домов. В её день рождения руководство дома престарелых устроило большой праздник, на котором было много цветов, тортов и других угощений.
Стоит отметить, что Канэ Танака была признана самым старейшим жителем Земли в июле 2018 года согласно Книге рекордов Гиннеса. Японка родилась в 1903 году в Фукуоке в Японии. Танака занималась семейным бизнесом по изготовлению лепёшек. Она родила четверых детей, а ещё одного взяла из детского дома.
Канэ Танака проживает в японском городе Фукуоке. Она проживает в одном из престарелых домов. В её день рождения руководство дома престарелых устроило большой праздник, на котором было много цветов, тортов и других угощений.
Стоит отметить, что Канэ Танака была признана самым старейшим жителем Земли в июле 2018 года согласно Книге рекордов Гиннеса. Японка родилась в 1903 году в Фукуоке в Японии. Танака занималась семейным бизнесом по изготовлению лепёшек. Она родила четверых детей, а ещё одного взяла из детского дома.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии