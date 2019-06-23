ИА «Ореанда-Новости» Звёзды Голливуда, выступившие против прихода к власти Дональда Трампа, обвинили своего президента в сговоре с Россией.

В записи видео, выложенном на портале Now This, также приняли участие Мартин Шин и Лоуренс Фишборн.

Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.

Своё видеообращение селебрити завершили призванием В конце ролика знаменитости призвали общественность добиться выступления Трампа и членов его предвыборной кампании перед конгрессом.