. Посмотреть короткометражную ленту можно будет уже осенью нынешнего года.Диане Костыриной шестнадцать лет. Она проходит обучение в лицее №7. Кинематографам увлеклась несколько лет назад. По словам Костыриной, она уже успела поработать как режиссёром, так и актрисой.Костырина перенесёт на экраны рассказ Стивена Кинга "Женщина в комнате". В контракте прописано, что картина не должна длиться дольше сорока минут.