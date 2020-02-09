09.02.2020, 10:44
Стивен Кинг оценил права на экранизацию своего рассказа в 1 доллар и продал их российской школьнице
ИА «Ореанда-Новости» Диана Костырина, школьница из российского города Томска, получила разрешение от американского писателя Стивена Кинга на съемки фильма, сюжетной базой которому послужит одна из историй Короля ужасов. Посмотреть короткометражную ленту можно будет уже осенью нынешнего года.
Школьница сказала, что над проектом будет работать её команда совместно с киноклубом "Сибирские мастерские". По словам начинающего режиссёра, она планирует изменить концовку и сделать её более оптимистичной.
Диане Костыриной шестнадцать лет. Она проходит обучение в лицее №7. Кинематографам увлеклась несколько лет назад. По словам Костыриной, она уже успела поработать как режиссёром, так и актрисой.
Костырина перенесёт на экраны рассказ Стивена Кинга "Женщина в комнате". В контракте прописано, что картина не должна длиться дольше сорока минут.
Школьница сказала, что над проектом будет работать её команда совместно с киноклубом "Сибирские мастерские". По словам начинающего режиссёра, она планирует изменить концовку и сделать её более оптимистичной.
Диане Костыриной шестнадцать лет. Она проходит обучение в лицее №7. Кинематографам увлеклась несколько лет назад. По словам Костыриной, она уже успела поработать как режиссёром, так и актрисой.
Костырина перенесёт на экраны рассказ Стивена Кинга "Женщина в комнате". В контракте прописано, что картина не должна длиться дольше сорока минут.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии