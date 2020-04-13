13.04.2020, 07:48
Стивен Кинг рассказал о превращении мира в произведение в жанре постапокалиптики
ИА «Ореанда-Новости». Американским писателем Стивеном Кингом было сделано заявление, что люди в настоящий момент чувствуют себя в одном из его произведений в жанре ужасов, рассказывает NPR, сообщает "Лента.ру".
По словам писателя, поклонники ощущают себя так, словно мир превратился в одно из его произведений про пандемию. Стивен Кинг заявил, что на это может лишь ответить фразой "мне очень жаль".
Также писатель указал на то, что старается не сравнивать коронавирус с "супергриппом", который был описан им в книге "Противостояние". Писатель сказал, что уверен в том, что пандемия "должна была произойти".
Пр этом Стивен Кинг уведомил о том, что с пользой проводит время на самоизоляции. Он рассказал, что сейчас уделяет много времени новому роману. Кинг заявил, что писательство представляет собой отличный способ избавиться от страхов.
По словам писателя, поклонники ощущают себя так, словно мир превратился в одно из его произведений про пандемию. Стивен Кинг заявил, что на это может лишь ответить фразой "мне очень жаль".
Также писатель указал на то, что старается не сравнивать коронавирус с "супергриппом", который был описан им в книге "Противостояние". Писатель сказал, что уверен в том, что пандемия "должна была произойти".
Пр этом Стивен Кинг уведомил о том, что с пользой проводит время на самоизоляции. Он рассказал, что сейчас уделяет много времени новому роману. Кинг заявил, что писательство представляет собой отличный способ избавиться от страхов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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