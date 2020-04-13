ИА «Ореанда-Новости» Американским писателем Стивеном Кингом было сделано заявление, что люди в настоящий момент чувствуют себя в одном из его произведений в жанре ужасов, рассказывает NPR, сообщает "Лента.ру". 

По словам писателя, поклонники ощущают себя так, словно мир превратился в одно из его произведений про пандемию. Стивен Кинг заявил, что на это может лишь ответить фразой "мне очень жаль". 

Также писатель указал на то, что старается не сравнивать коронавирус с "супергриппом", который был описан им в книге "Противостояние". Писатель сказал, что уверен в том, что пандемия "должна была произойти"

Пр этом Стивен Кинг уведомил о том, что с пользой проводит время на самоизоляции. Он рассказал, что сейчас уделяет много времени новому роману. Кинг заявил, что писательство представляет собой отличный способ избавиться от страхов.