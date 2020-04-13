Американским писателем Стивеном Кингом было сделано заявление, что люди в настоящий момент чувствуют себя в одном из его произведений в жанре ужасов, рассказывает NPR, сообщает "Лента.ру".Также писатель указал на то, что старается не сравнивать коронавирус с "супергриппом", который был описан им в книге "Противостояние".Пр этом Стивен Кинг уведомил о том, что с пользой проводит время на самоизоляции. Он рассказал, что сейчас уделяет много времени новому роману. Кинг заявил, что писательство представляет собой отличный способ избавиться от страхов.