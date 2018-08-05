ИА «Ореанда-Новости». 4 августа 2018 года во второй половине дня представители Министерства иностранных дел Российской Федерации объявили о получении нового дипломатического поста американским актёром Стивеном Сигалом.

Стало известно, что он займёт должность специального представителя дипломатического ведомства по вопросам гуманитарных связей между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

По словам самого Стивена Сигала, он уже давно на добровольческой основе занимается развитием и улучшением американо-российских взаимоотношений. Актёр также отметил, что для него большая честь наконец-то получить официальный статус дипломата в данной деятельности.

Представитель актёра Анар Рейбанд подтвердил их заинтересованность в участии в дипломатической миссии по вопросам гуманитарных связей.

Сообщается, что в обязанности Сигала войдёт развитие связей между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в сферах искусства и культуры, а также вопросы молодежного обмена между странами.

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации уточняют, что за данную должность не предусмотрено никакое денежное вознаграждение. Данный общественно-политический статус уже прировняли к добровольным миссиям НАТО.

Назначение Стивена Сигала на роль дипломатического посредника по вопросам гуманитарных связей между Россией и Соединенными Штатами Америки вызвало неоднозначную реакцию со стороны общественности.

Пользователи социальных сетей высказались за неподобающий выбор актёра на данную должность. Многие писали о том, что Голливуд станет новым поставщиком кадров в Министерство иностранных дел Российской Федерации, Московский государственный институт международных отношений можно попросту расформировать. Также в Twitter появились записи о том, что следующим шагом станет назначение российских представителей культуры и искусства, таких как Иван Охлобыстин или Евгений Петросян, на руководящие должности в Соединенных Штатах Америки. С отсылкой на фильмы, в которых снимался Стивен Сигал, писали о том, что теперь переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки будут проходить на боевом ринге.

Напомним, что назначение актёра на должность представителя специального ведомства по вопросам гуманитарных связей стало возможно после того, как в 2016 году Стивен Сигал официально получил гражданство Российской Федерации.