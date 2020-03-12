12.03.2020, 07:55
Столичный зоопарк сможет попросить у КНР продления "аренды" панд
ИА «Ореанда-Новости». Московский зоопарк сможет попросить у КНР продления "аренды" панд через пятнадцать лет, заявила журналистам РИА Новости Светлана Акулова, работающая директором зоопарка.
Акулова уведомила, что по соглашению с КНР панды Жуи и Диндин пробудут в зоопарке пятнадцать лет. После этого, по её словам, появится возможность повторно подать запрос. Однако, заявила директор зоопарка, об этом пока рано говорить.
Акулова добавила, что, если появится потомство, детёныши панд смогут находиться на территории столичного зоопарка до 3 лет, затем их отправят в Китай.
Китай передал больших панд - самца Жуи и самку Диндин - РФ в 2019 году.
Акулова уведомила, что по соглашению с КНР панды Жуи и Диндин пробудут в зоопарке пятнадцать лет. После этого, по её словам, появится возможность повторно подать запрос. Однако, заявила директор зоопарка, об этом пока рано говорить.
Акулова добавила, что, если появится потомство, детёныши панд смогут находиться на территории столичного зоопарка до 3 лет, затем их отправят в Китай.
Китай передал больших панд - самца Жуи и самку Диндин - РФ в 2019 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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