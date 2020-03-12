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, заявила журналистам РИА Новости Светлана Акулова, работающая директором зоопарка.Акулова уведомила, что. После этого, по её словам, появится возможность повторно подать запрос. Однако, заявила директор зоопарка, об этом пока рано говорить.Акулова добавила, что, если появится потомство,Китай передал больших панд - самца Жуи и самку Диндин - РФ в 2019 году.