03.11.2019, 17:54
Столтенберг высказался о лозунгах исключить Турцию из НАТО
ИА «Ореанда-Новости»Генеральным секретарём НАТО Йенсем Столтенбергом было сделано заявление по поводу появления лозунгов с призывом исключить Турцию из Североатлантического альянса.
По его словам, Турция сыграла "главную роль в ликвидировании так называемого халифата" в Сирии.
По заявлению генсека НАТО, когда турецкие войска вошли на территорию Сирии, это было осуждено многими членами Североатлантического альянса, но успехи Турции, которые были достигнуты в борьбе с "Исламским государством", нельзя подвергать опасности. Также Столтенберг заявил, что на севере Сирии существенно сократилось насилие.Также он отметил, что Турции приняла больше беженцев из Сирии, чем какая-либо другая страна НАТО. По его словам, в Турции находится более 3,5 миллионов беженцев.
По его словам, Турция сыграла "главную роль в ликвидировании так называемого халифата" в Сирии.
По заявлению генсека НАТО, когда турецкие войска вошли на территорию Сирии, это было осуждено многими членами Североатлантического альянса, но успехи Турции, которые были достигнуты в борьбе с "Исламским государством", нельзя подвергать опасности. Также Столтенберг заявил, что на севере Сирии существенно сократилось насилие.Также он отметил, что Турции приняла больше беженцев из Сирии, чем какая-либо другая страна НАТО. По его словам, в Турции находится более 3,5 миллионов беженцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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