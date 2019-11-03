По его словам, Турция сыграла "главную роль в ликвидировании так называемого халифата" в Сирии.По заявлению генсека НАТО, когда турецкие войска вошли на территорию Сирии, это было осуждено многими членами Североатлантического альянса, но успехи Турции, которые были достигнуты в борьбе с "Исламским государством", нельзя подвергать опасности. Также Столтенберг заявил, что на севере Сирии существенно сократилось насилие.Также он отметил, что Турции приняла больше беженцев из Сирии, чем какая-либо другая страна НАТО. По его словам, в Турции находится более 3,5 миллионов беженцев.