Столтенберг подчеркнул, что власти Украины должны обратить внимание на проведение настоящих реформ, а не на подготовке формальностей, которые требуются для вступления в НАТО.Среди реформ, на которые надо обратить внимание Киеву, генсек НАТО отметил модернизацию армии, борьбу с коррупцией и совершенствование системы правосудия.