01.11.2019, 18:01
Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО пока не рассматривается
ИА «Ореанда-Новости». Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс пока не рассматривает вступление Украины в свои ряды, пишет «Интерфакс».
Столтенберг подчеркнул, что власти Украины должны обратить внимание на проведение настоящих реформ, а не на подготовке формальностей, которые требуются для вступления в НАТО.
Среди реформ, на которые надо обратить внимание Киеву, генсек НАТО отметил модернизацию армии, борьбу с коррупцией и совершенствование системы правосудия.
Столтенберг подчеркнул, что власти Украины должны обратить внимание на проведение настоящих реформ, а не на подготовке формальностей, которые требуются для вступления в НАТО.
Среди реформ, на которые надо обратить внимание Киеву, генсек НАТО отметил модернизацию армии, борьбу с коррупцией и совершенствование системы правосудия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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