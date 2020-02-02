ИА «Ореанда-Новости». Государства Большой семёрки решат, что делать с ситуацией с новым коронавирусом.

Страны Большой семёрки обсудят ситуацию со вспышкой нового типа коронавируса, которая охватила китайские провинции. Об этом сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Шпан сообщил, что вместе с американским коллегой они пришли к выводу о необходимости собрать страны Большой семёрки вместе для решения проблемы с коронавирусом нового типа. Поэтому было решено провести конференц-колл министров здравоохранения.

Глава Минздрава ФРГ подчеркнул, что нельзя добиться чего-либо, если страны будут действовать в одиночку.

На данный момент известно о десяти случаях заражения в Германии. Всего в мире заражено около 14,4 тысяч человек, 304 из которых погибли.