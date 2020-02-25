ИА «Ореанда-Новости». Европейские страны могут приостановить свободное передвижение людей по ЕС из-за коронавируса.

Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена, ограничить беспрепятственное передвижение людей и возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозой распространения коронавируса. Данное право европейских стран прописано в Шенгенском кодексе. Об этом рассказала представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Спинант отметила, что подобные действия должны быть скоординированы на уровне всего Евросоюза. Еврокомиссия настоятельно призывает страны отказаться от односторонних действий.

Сообщается, что на данный момент число инфицированных в северной Италии превысило 230 человек. Также случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии и Хорватии.



Кроме того, ранее стало известно, что Турция намерена поместить в карантин пассажиров самолёта Тегеран-Стамбул. Воздушное судно осуществило вынужденную посадку из-за информации о возможном нахождении вируса на борту. У 17 пассажиров, летящих из Ирана, была зафиксирована повышенная температура.



