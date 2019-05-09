Канкель отказался делать прививку от ветрянки, после чего ему запретили посещать занятия. Он обратился с иском на академию в суд, однако там его жалобу отклонили.Недавно стало известно, что у Канкеля появились первые симптомы ветрянки. Однако семья студента заявила, что поддерживает его решение об отказе, потому что оно основано на «глубоких религиозных убеждениях».Отмечается, что ультраконсервативные католики отказываются от прививок против ветрянки, так как вакцину создали с применением двух клеточных линий, которые получили от двух абортированных эмбрионов.