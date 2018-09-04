ИА «Ореанда-Новости». Верховным судом Греческой Республики было удовлетворено ходатайство российской Генеральной прокуратуры и вынесено постановление выдать обвинённого в махинациях с биткоинами Александра Винника Российской Федерации.



Об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на адвоката Винника Илиаса Спирлиадиса.



По словам юриста, официально решение суда опубликуют четырнадцатого числа текущего месяца, однако из того, что было сказано судьёй в ходе заседания, следует, что “решение об экстрадиции Винника в Россию принято”.



Об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на адвоката Винника Илиаса Спирлиадиса.

Гражданин Российской Федерации Александр Винник был задержан на территории Греческой Республики летом 2017 года по запросу властей Содинённых Штатов Америки. Министерство юстиции США обвинило его в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой на сумму более четырёх миллиардов долларов.





На территории Российской Федерации против Винника также расследуют дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В июне текущего года Министерством внутренних дел РФ было принято решение возбудить уголовное дело. Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал Александра Винника.





О своих претензиях к Виннику заявили и власти Французской Республики, где его подозревают в фальшивомонетничестве и в вымогательстве.



Сам обвиняемый указывал на то, что предпочел бы экстрадицию в Россию. Весной текущего года Александр Винник признался правоохранительным органам Российской Федерации в ​хищении 750 миллионов рублей и написал в Генеральную прокуратуру письмо о явке с повинной.



Он утверждал, что запрос на выдачу от Французской Республики в Афины был отправлен под давлением Соединённых Штатов Америки. Александр Винник считает, что американская сторона сделала это, надеясь, что Греческая Республика скорее пойдет на выдачу подозреваемого по запросу государства, являющегося членом Европейского союза.





Судом города Салоники в прошлом году был удовлетворён как запрос Соединённых Штатов на выдачу Винника, так и запрос Российской Федерации. Тогда адвокат обвиняемого Тимофей Мусатов говорил, что для того чтобы определить, кто выиграет “конкуренцию запросов”, необходимо провести сложную судебную процедуру с участием Верховного суда Греческой Республики, который будет рассматривать апелляции гражданина России, а также Министерства юстиции РФ и внешнеполитических ведомств разных государств. После запроса французских властей в июле текущего года суд также постановил экстрадировать Винника в республику в ускоренном режиме.











