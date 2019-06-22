ИА «Ореанда-Новости». В США суд обязал мужчину отдать половину выигрыша в лотерею в размере 38,9 миллионов долларов экс-супруге.



Суд посчитал, что эти деньги могут считаться совместно нажитым имуществом.



Ричард Зеласко летом 2013 года выиграл в лотерею 80 миллионов долларов, так как он забрал всю сумму сразу, его окончательный выигрыш составил 38,9 миллионов долларов. В 2011 его жена подала на развод, который затянулся и перешёл в стадию арбитражного разбирательства, когда Ричард выиграл в лотерею.



В итоге Зеласко будет обжаловать это решение. Отмечается, что окончательный развод он смог получить только в прошлом году.